Сибіга подякував польській владі за реакцію на побиття чоловіка, що захистив українця

Керівник МЗС України Андрій Сибіга подякував польській владі за швидку реакцію у зв’язку з побиттям літнього чоловіка, що заступився за українця під час поїздки у трамваї.

Про це він написав у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга подякував польському міністру закордонних справ Радославу Сікорському за "чіткий голос проти ненависті". Глава МЗС Польщі раніше закликав "схаменутися тих, хто розпалює ненависть на національному ґрунті".

"Такі слова мають значення. Дякую також польській поліції за швидку реакцію та всім громадянам Польщі, які не залишаються байдужими. Взаємна повага, дружба та солідарність сильніші за ненависть", – написав Сибіга у Х.

Напередодні польська поліція повідомила про затримання двох чоловіків, підозрюваних у побитті літнього пасажира трамвая. Затриманим – 38 та 41 рік, вони мають численні попередні судимості.

Вони є фігурантами інциденту у трамваї в Познані, під час якого літній чоловік став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопця, і вирішив за нього заступитись.

На зупинці підозрювані жорстоко побили літнього чоловіка, який захищав українця, внаслідок чого у нього спостерігалися провали в пам’яті.