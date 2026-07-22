Сибига поблагодарил польские власти за реакцию на избиение мужчины, защитившего украинца

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил польские власти за оперативную реакцию в связи с избиением пожилого мужчины, вставшего на защиту украинца во время поездки в трамвае.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сибига поблагодарил польского министра иностранных дел Радослава Сикорского за "четкий голос против ненависти". Глава МИД Польши ранее призвал "опомниться тех, кто разжигает ненависть на национальной почве".

"Такие слова имеют значение. Благодарю также польскую полицию за быструю реакцию и всех граждан Польши, которые не остаются равнодушными. Взаимное уважение, дружба и солидарность сильнее ненависти", – написал Сибига в X.

Накануне польская полиция сообщила о задержании двух мужчин, подозреваемых в избиении пожилого пассажира трамвая. Задержанным – 38 и 41 год, у них многочисленные предыдущие судимости.

Они являются фигурантами инцидента в трамвае в Познани, во время которого пожилой мужчина стал свидетелем того, как трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес украинского парня, и решил за него заступиться.

На остановке подозреваемые жестоко избили пожилого мужчину, защищавшего украинца, в результате чего у него наблюдались провалы в памяти.