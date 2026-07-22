Rheinmetall суттєво наростить виробництво у Німеччині

Компанія Rheinmetall планує до 2028 року збільшити виробництво пороху на своєму заводі поблизу Мюнхена більш ніж удвічі, щоб подолати дефіцит боєприпасів, спричинений війною Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Rheinmetall має намір протягом наступних двох років збільшити річний обсяг виробництва пороху на своєму заводі в Ашау-на-Інні до 4 200 метричних тонн, а також наростити виробництво порохових зарядів до понад мільйона.

Компанія інвестує близько 350 млн євро у завод в Ашау, зокрема майже подвоївши кількість працівників до 1 300 осіб, а також 300 млн євро у свої три порохові заводи у швейцарському місті Вімміс та іспанських містах Мурсія і Бургос.

"Самозабезпечення має вирішальне значення, особливо щодо пороху, який виробляють лише кілька виробників у світі", – заявив генеральний директор Армін Паппергер напередодні церемонії закладення фундаменту в Ашау, яка відбудеться пізніше в середу за участю прем’єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера та заступника міністра оборони Німеччини Нільса Шміда.

"Таким чином, завод в Ашау зробить вирішальний внесок у національний суверенітет та надійний оборонний потенціал Німеччини та Європи", – додав Паппергер.

Масове використання Україною боєприпасів суттєво вичерпало запаси Німеччини та її союзників по НАТО і Європейському Союзу, що спричинило стрімке зростання виробництва, оскільки країни поспішають поповнити свої запаси.

У Європі є лише кілька виробників пороху, серед яких Rheinmetall, французька компанія Eurenco SA та норвезько-шведська фірма Nammo AS.

До 2030 року Rheinmetall планує виробляти 20 тисяч тонн пороху щорічно, щоб забезпечити достатні запаси для Збройних сил Німеччини, НАТО та інших замовників у ЄС.

Нещодавно у Rheinmetall повідомили про поставку Україні перших артилерійських боєприпасів, що були виготовлені на новому заводі в Унтерлюсі.

Наприкінці червня стало відомо, що Україна замовила у німецької компанії Rheinmetall 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди у кількості близько кількох десятків тисяч одиниць.