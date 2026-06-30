Україна замовила у Rheinmetall 155-мм артснаряди

Україна замовила у німецької компанії Rheinmetall 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди у кількості близько кількох десятків тисяч одиниць.

Про це у компанії повідомили 30 червня, пише "Європейська правда".

Вартість контракту, яка буде відображена у фінансовій звітності у другому кварталі 2026 року, становить близько кількох десятків мільйонів.

Виробництво, як повідомили у компанії, вже розпочалося, а завершення поставок за цим контрактом заплановане на перший квартал 2027 року.

Боєприпаси виготовляються на підприємстві Rheinmetall Expal Munitions в Іспанії.

Снаряди ER02A1 B/B та метальні заряди M203 вже перебувають на озброєнні різних країн НАТО. Вони сумісні з широким спектром 155-мм артилерійських систем, а також забезпечують велику дальність та високу ефективність ураження.

На початку червня стало відомо, що Rheinmetall поставить Румунії військову техніку на суму 5,7 млрд євро для зміцнення східного флангу НАТО.

Нагадаємо, що Rheinmetall розпочав серійне виробництво морських безпілотників, а також запускає виробництво дронів-камікадзе.