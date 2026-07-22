Rheinmetall существенно нарастит производство в Германии

Компания Rheinmetall планирует к 2028 году увеличить производство пороха на своём заводе недалеко от Мюнхена более чем вдвое, чтобы преодолеть дефицит боеприпасов, вызванный войной России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Rheinmetall намерена в течение следующих двух лет увеличить годовой объем производства пороха на своем заводе в Ашау-на-Инне до 4 200 метрических тонн, а также нарастить производство пороховых зарядов до более чем миллиона.

Компания инвестирует около 350 млн евро в завод в Ашау, в частности почти удвоив число сотрудников до 1 300 человек, а также 300 млн евро в свои три пороховых завода в швейцарском городе Виммис и испанских городах Мурсия и Бургос.

"Самообеспеченность имеет решающее значение, особенно в отношении пороха, который производят лишь несколько производителей в мире", – заявил генеральный директор Армин Паппергер накануне церемонии закладки фундамента в Ашау, которая состоится позже в среду при участии премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера и заместителя министра обороны Германии Нильса Шмида.

"Таким образом, завод в Ашау внесет решающий вклад в национальный суверенитет и надежный оборонный потенциал Германии и Европы", – добавил Паппергер.

Массовое использование Украиной боеприпасов существенно истощило запасы Германии и её союзников по НАТО и Европейскому союзу, что привело к стремительному росту производства, поскольку страны спешат пополнить свои запасы.

В Европе есть лишь несколько производителей пороха, среди которых Rheinmetall, французская компания Eurenco SA и норвежско-шведская фирма Nammo AS.

К 2030 году Rheinmetall планирует производить 20 тысяч тонн пороха ежегодно, чтобы обеспечить достаточные запасы для Вооруженных сил Германии, НАТО и других заказчиков в ЕС.

Недавно в Rheinmetall сообщили о поставке Украине первых артиллерийских боеприпасов, изготовленных на новом заводе в Унтерлюсе.

В конце июня стало известно, что Украина заказала у немецкой компании Rheinmetall 155-мм артиллерийские снаряды и метательные заряды в количестве около нескольких десятков тысяч единиц.