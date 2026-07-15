Rheinmetall поставив в Україну перші далекобійні снаряди зі свого нового заводу

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставив Україні перші артилерійські боєприпаси, що були виготовлені на новому заводі в Унтерлюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву німецької компанії.

Вперше українським збройним силам постачаються снаряди з нового заводу Werk Niedersachsen (завод у Нижній Саксонії).

Снаряди RH1412 – найновіша розробка в асортименті артилерійської продукції Rheinmetall. Вони можуть вистрілюватися з різних 155-мм артилерійських систем і відрізняються великою дальністю стрільби та високою ефективністю.

Зазначається, що досі поставки здійснювалися з інших підприємств, що входять до виробничої мережі Rheinmetall.

Ця перша поставка із заводу в Унтерлюсі в Україну включає невелику кількість снарядів (у межах п’ятизначного числа), а також порохові заряди, вироблені на інших підприємствах.

Для задоволення попиту на сучасні 155-мм снаряди та заряди Rheinmetall продовжує вкладати значні кошти в розширення потужностей наявних підприємств та створення нових виробничих майданчиків.

З 2022 року концерн нарощує свої виробничі потужності та ставить за мету до 2030 року виробляти близько 1,5 мільйона 155-мм артилерійських снарядів на рік.

Наприкінці червня стало відомо, що Україна замовила у німецької компанії Rheinmetall 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди у кількості близько кількох десятків тисяч одиниць.

Також варто зазначити, що Rheinmetall розпочав серійне виробництво морських безпілотників, а також запускає виробництво дронів-камікадзе.