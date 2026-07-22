У Польщі знайшли поховання німецьких солдатів часів Другої світової

У лісовому господарстві в польському Спихові, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві, археологи виявили військові поховання часів Другої світової війни.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під час ексгумаційних робіт було знайдено останки 18 німецьких солдатів, які загинули у 1945 році. Роботи проводилися на території туристичного маршруту фортифікацій.

Дві з виявлених могил були масовими, а одна – індивідуальною. Як зазначається, найбільша могила, в якій було поховано 11 солдатів, була неодноразово розграбована.

Фото: RMF24

Польські експерти вважають, що причиною такого розграбування стало її віддалене розташування, далеко від населених пунктів.

Нещодавно в лісі в польському селі Броди, що у Малопольському воєводстві, виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Також писали, що неподалік Варшави під час будівельних робіт знайшли близько сотні старих снарядів.