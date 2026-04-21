Неподалік Варшави під час будівництва знайшли майже сотню старих снарядів

У польському місті Плонськ неподалік Варшави під час будівельних робіт знайшли близько сотні старих снарядів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці 20 квітня під час будівельних робіт на майданчику у Плонську знайшли об’єкти, схожі на нерозірвані боєприпаси. Власник звернувся до поліції, патрульні після прибуття підтвердили, що це снаряди, та викликали саперів.

Фото поліції міста Плонськ

Після додаткового обстеження ділянки зі спецобладнанням з’ясувалося, що всього там – 95 снарядів різного типу.

Виявлені боєприпаси витягли та вивезли на спеціальний полігон для безпечного знешкодження.

