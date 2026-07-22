В Польше обнаружили захоронение немецких солдат времён Второй мировой войны

В лесном хозяйстве в польском Спихове, расположенном в Варминско-Мазурском воеводстве, археологи обнаружили военные захоронения времен Второй мировой войны.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в ходе эксгумационных работ были найдены останки 18 немецких солдат, погибших в 1945 году. Работы проводились на территории туристического маршрута по фортификационным сооружениям.

Две из обнаруженных могил были массовыми, а одна – индивидуальной. Как отмечается, самая большая могила, в которой было похоронено 11 солдат, неоднократно подвергалась разграблению.

Фото: RMF24

Польские эксперты считают, что причиной такого разграбления стало её удаленное расположение, вдали от населенных пунктов.

Недавно в лесу в польском селе Броды, что в Малопольском воеводстве, обнаружили два артиллерийских снаряда времён Второй мировой войны.

Также сообщалось, что недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.