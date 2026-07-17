У Польщі знайшли артилерійські снаряди часів Другої світової війни

У лісі в польському селі Броди, що у Малопольському воєводстві, виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У поліції повідомили, що нерозірвані боєприпаси було знайдено у четвер, 16 липня.

Це були два артилерійські снаряди довжиною приблизно 40 см і діаметром 10 см. Вони датувалися часами Другої світової війни.

Фото: поліція

Поліцейські оточили територію навколо місця знахідки до прибуття саперів із Кракова, які вилучили та знешкодили снаряди.

У травні у німецькому місті Пфорцгайм на заході країни евакуювали близько 30 тисяч осіб через виявлену бомбу часів Другої світової війни, яку планують знешкодити.

Нещодавно неподалік Варшави під час будівельних робіт знайшли близько сотні старих снарядів.

У Латвії під час ремонту дороги виявили авіабомбу часів Другої світової війни.