У в’язниці в Німеччині провели спецоперацію через загрозу повстання ув’язнених

У виправній установі міста Зігбург у землі Північний Рейн-Вестфалія відбулася масштабна поліцейська операція після повідомлень про можливу підготовку повстання серед ув’язнених.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За даними Міністерства юстиції німецької землі, ситуація наразі перебуває під контролем. Причиною проведення операції стала інформація, яку надав один із засуджених.

Як зазначається, до спецоперації залучили близько 100 співробітників правоохоронних органів. Поліцейські провели обшук на території установи, щоб перевірити отримані дані та виявити можливі заборонені предмети.

Наразі триває перевірка щодо можливого вилучення небезпечних або заборонених предметів, а також продовжується розслідування обставин інциденту.

Міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії Бенджамін Лімбах заявив, що будь-яка загроза насильства у виправних установах є неприпустимою.

"Якщо підозри підтвердяться, організатори заколоту понесуть сувору відповідальність відповідно до закону", – наголосив він.

У травні у німецькому місті Зінциг на заході країни проводили спецоперацію у зв’язку із захопленням заручників у відділенні банку.

Також берлінська поліція проводила масштабні рейди проти організованої злочинності та незаконного обігу вогнепальної зброї.