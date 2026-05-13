У Берліні проходить масштабна операція проти незаконного обігу зброї

У середу, 13 травня, берлінська поліція проводить масштабні рейди проти організованої злочинності та незаконного обігу вогнепальної зброї.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, поліцейські проводили обшуки у квартирах та інших приміщеннях у різних районах міста, для обшуку приблизно 20 об'єктів було залучено кілька сотень поліцейських.

За словами сенаторки з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер, було затримано дев'ять підозрюваних.

Шпрангер підкреслила, що слідчий підрозділ Державного управління кримінальної поліції, спеціально створений для боротьби з організованою злочинністю та незаконним обігом зброї, "протягом кількох місяців інтенсивно готував цю операцію".

"Кожен, хто робить наші вулиці небезпечними за допомогою зброї, відчує на собі всю силу верховенства права", – наголосила вона.

Профспілка поліції зазначила, що правоохоронці інтенсивно працюють над тим, щоб приборкати хвилю стрілянини на вулицях та розібратися з кримінальними угрупованнями.

