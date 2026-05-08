У Німеччині триває спецоперація через захоплення заручників у банку

У німецькому місті Зінциг на заході країни від ранку триває спецоперація у зв’язку із захопленням заручників у відділенні банку.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

У місті Зінциг району Арвайлер, що у землі Рейнланд-Пфальц, тривають пошуки нападника чи нападників, які захопили заручників у відділенні Volksbank.

Напад почався вранці, коли до відділення прибув службовий бронеавтомобіль банку. Щонайменш один нападник з погрозами підійшов до водія і врешті зачинився у відділенні з кількома заручниками – включно з водієм.

До відділення стягнули спецпідрозділи поліції та оточили будівлю. За словами речника поліції, контактів з нападником не було.

Спершу про злочинців повідомляли у множині, але у подальших повідомленнях згадують про одного.

Згодом з’явилися оновлення, що спецназівці зайшли у будівлю та визволили двох замкнених у кімнаті заручників, а сам нападник зник. Будівлю ретельно обшукали, але його так і не виявили. Припускають, що він непомітно втік з місця. Над містом кружляють гелікоптери поліції.

Також у Німеччині триває розслідування смертельного наїзду авто на людей у пішохідній зоні Лейпцига.

За даними ЗМІ, водій нещодавно проходив психіатричне лікування.