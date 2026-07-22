В тюрьме в Германии провели спецоперацию из-за угрозы восстания заключённых

В исправительном учреждении города Зигбург в земле Северный Рейн-Вестфалия прошла масштабная полицейская операция после поступления сообщений о возможной подготовке восстания среди заключённых.

Об этом пишет Spiegel, передаёт "Европейская правда".

По данным Министерства юстиции немецкой земли, ситуация в настоящее время находится под контролем. Причиной проведения операции стала информация, предоставленная одним из осужденных.

Как отмечается, к спецоперации были привлечены около 100 сотрудников правоохранительных органов. Полицейские провели обыск на территории учреждения, чтобы проверить полученные данные и выявить возможные запрещенные предметы.

В настоящее время продолжается проверка на предмет возможного изъятия опасных или запрещенных предметов, а также продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии Бенджамин Лимбах заявил, что любая угроза насилия в исправительных учреждениях недопустима.

"Если подозрения подтвердятся, организаторы бунта понесут суровую ответственность в соответствии с законом", – подчеркнул он.

В мае в немецком городе Зинциг на западе страны проводили спецоперацию в связи с захватом заложников в отделении банка.

Также берлинская полиция проводила масштабные рейды против организованной преступности и незаконного оборота огнестрельного оружия.