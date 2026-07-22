У Варшаві стався технічний збій під час тестування системи повітряної тривоги

У Варшаві ввечері 21 липня після офіційного завершення навчань ALARM-26 несподівано знову пролунали сигнали повітряної тривоги – у польському Урядовому центрі безпеки (RCB) вважають, що причиною стала технічна несправність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Навчання ALARM-26 були заплановані з 7:00 до 19:00 у вівторок. Після 13:00 та 15:00 RCB розіслав щонайменше два повідомлення, в яких інформував, що активна фаза навчань із використанням сирен уже завершилася.

Однак після 21:00 у столиці Польщі знову пролунав попереджувальний сигнал, який означає тривогу. В Урядовому центрі безпеки підтвердили, що це вже не було частиною навчань.

"Наразі ми з’ясовуємо, що стало причиною цього спрацювання. Ми розглядаємо кілька сценаріїв, зокрема найімовірніший – технічну несправність", – заявив речник RCB Пйотр Блащик.

Наразі Урядовий центр безпеки також встановлює, хто несе відповідальність за збій у роботі системи оповіщення.

Як повідомлялося, метою навчань є перевірка готовності систем оповіщення військових і цивільного населення, а також виявлення можливих недоліків у роботі служб екстреного реагування.

Нагадаємо, незадовго до початку саміту країн НАТО в Анкарі збита з курсу російська зенітна ракета спровокувала повітряну тривогу в Туреччині.