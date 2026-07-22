В Варшаве произошел технический сбой при тестировании системы воздушной тревоги

В Варшаве вечером 21 июля после официального завершения учений ALARM-26 неожиданно вновь раздались сигналы воздушной тревоги – в польском Правительственном центре безопасности (RCB) считают, что причиной стала техническая неисправность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Учения ALARM-26 были запланированы с 7:00 до 19:00 во вторник. После 13:00 и 15:00 RCB разослал как минимум два сообщения, в которых информировал, что активная фаза учений с использованием сирен уже завершилась.

Однако после 21:00 в столице Польши снова прозвучал предупредительный сигнал, означающий тревогу. В Правительственном центре безопасности подтвердили, что это уже не было частью учений.

"В настоящее время мы выясняем, что стало причиной этого срабатывания. Мы рассматриваем несколько сценариев, в частности наиболее вероятный – техническую неисправность", – заявил пресс-секретарь RCB Пётр Блащик.

В настоящее время Правительственный центр безопасности также устанавливает, кто несёт ответственность за сбой в работе системы оповещения.

Как сообщалось, целью учений является проверка готовности систем оповещения военных и гражданского населения, а также выявление возможных недостатков в работе служб экстренного реагирования.

Напомним, незадолго до начала саммита стран НАТО в Анкаре сбитая с курса российская зенитная ракета вызвала воздушную тревогу в Турции.