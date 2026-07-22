Канада закликала до постійного припинення вогню на Близькому Сході

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд закликала до деескалації та постійного припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ситуація там є "досить серйозною".

Про це вона сказала у середу, 22 липня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Ананд заявила, що Канада "завжди закликатиме до деескалації, припинення вогню та поваги до гуманітарних міркувань і людського життя" у міру загострення бойових дій на Близькому Сході.

"Ситуація є досить серйозною, і ми дуже сподіваємося, що сторони сядуть за стіл переговорів та забезпечать досягнення домовленості про постійне припинення вогню й дотримання цієї домовленості", – наголосила вона.

Також глава МЗС Канади зазначила, що лікарні, школи та інша цивільна інфраструктура мають бути захищені.

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран "не ставиться серйозно до переговорів", а також попередив про створення "небезпечного прецеденту" в Ормузькій протоці.

А напередодні президент США Дональд Трамп висловив скептичне ставлення до можливих переговорів з Іраном щодо припинення війни.