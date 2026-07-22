Канада призвала к постоянному прекращению огня на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд призвала к деэскалации и постоянному прекращению огня на Ближнем Востоке, поскольку ситуация там "достаточно серьезная".

Об этом она заявила в среду, 22 июля, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Ананд заявила, что Канада "всегда будет призывать к деэскалации, прекращению огня и уважению к гуманитарным соображениям и человеческой жизни" по мере обострения боевых действий на Ближнем Востоке.

"Ситуация достаточно серьезная, и мы очень надеемся, что стороны сядут за стол переговоров и обеспечат достижение договоренности о постоянном прекращении огня и соблюдении этой договоренности", – подчеркнула она.

Также глава МИД Канады отметила, что больницы, школы и другая гражданская инфраструктура должны быть защищены.

Стоит напомнить, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран "не относится серьезно к переговорам", а также предупредил о создании "опасного прецедента" в Ормузском проливе.

А накануне президент США Дональд Трамп выразил скептическое отношение к возможным переговорам с Ираном о прекращении войны.