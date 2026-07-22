Рубио заявил, что обсудит с Лавровым войну России против Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым российско-украинскую войну.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в среду, 22 июля, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

В этот день Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле, столице Филиппин.

После этого Рубио попросили рассказать о его планах относительно встречи.

"США хотели бы, чтобы эта война закончилась", – сказал он.

Государственный секретарь США отметил, что обсудит ситуацию в Украине с Лавровым.

"Война в Украине, на мой взгляд, во многом помешала России и США найти точки соприкосновения по другим вопросам, но США все еще могут сотрудничать с Москвой в некоторых сферах", – заметил Рубио.

Также он отметил, что "для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась", и поэтому во время встречи с Лавровым они "затронут этот вопрос".

"США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны, если такая возможность появится", – сказал он.

Рубио добавил, что переговоры между США и Россией не достигли значительного прогресса в последние месяцы, но "возможно, сейчас сложились новые условия, которые позволят провести этот диалог".

Напомним, в июне Рубио заявил, что во время прошлогоднего саммита в Анкоридже между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским лидером Владимиром Путиным не было никаких договоренностей в отношении Украины.

Он сказал об этом после того, как помощник российского лидера Юрий Ушаков и Лавров обвинили Соединенные Штаты в предательстве так называемого "духа Анкориджа".

Кроме того, Лавров говорил, что действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывается от претензий на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинской войны.