Туск оголосив про будівництво у Польщі найшвидшої залізниці в Європі

Глава польського уряду Дональд Туск оголосив про плани збудувати у Польщі найсучаснішу та найшвидшу залізницю в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск заявив на пресконференції, що відбувалася на вокзалі "Варшава-Західна", його цитує RMF 24.

Туск повідомив про початок проєкту "Інтегрованої залізничної мережі" (ZSK), що передбачає будівництво 2,7 тисячі кілометрів колій для високошвидкісної залізниці та понад 2 тисяч кілометрів звичайних залізничних маршрутів. Крім того, планується модернізація 5,6 тисячі кілометрів наявних ліній.

"Потяги на лініях високошвидкісної залізниці зможуть рухатися з максимальною швидкістю 350 км/год", – повідомив Туск. Кожен повіт у Польщі, додав він, буде включений до мережі міжміських сполучень.

Прем’єр також зазначив, що програма ZSK – це "сотні мільярдів злотих".

"Ми доб’ємося того, щоб подорож залізницею стала найулюбленішим способом пересування для поляків. Це означає, що коли ми завершимо цей великий проєкт ZSK, то протягом року ми повинні перевозити майже 800 мільйонів пасажирів тут, у Польщі", – підкреслив Туск.

За словами глави уряду, Польща матиме найшвидшу залізницю в Європі. У планах зробити можливим доїзд із Варшави до всіх великих агломерацій за 100 хвилин, а із заходу на схід та з півночі на південь – максимум за три години.

"Поляки заслуговують на те, щоб мати змогу пересуватися так, як це роблять японці чи китайці", – сказав Туск.

За даними Міністерства інфраструктури, весь проєкт ZSK буде завершено між 2050 і 2060 роками. Вартість запланованих інвестицій становить приблизно 610 млрд злотих (140,9 млрд євро), з яких 410 млрд злотих (94,7 млрд євро) буде витрачено на будівництво нових залізничних ліній, а 200 млрд злотих (46,2 млрд євро) – на модернізацію наявних.

Нагадаємо, у червні у Польщі виникли серйозні перебої в русі поїздів через сильну спеку.

Також у цей період через спеку німецький залізничний концерн Deutsche Bahn та інші залізничні компанії не рекомендували здійснювати нетермінові поїздки на міжміських та регіональних маршрутах.