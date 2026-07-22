Туск объявил о строительстве в Польше самой скоростной железной дороги в Европе

Глава польского правительства Дональд Туск объявил о планах построить в Польше самую современную и самую скоростную железную дорогу в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск заявил на пресс-конференции, которая проходила на вокзале "Варшава-Западная", его цитирует RMF 24.

Туск сообщил о запуске проекта "Интегрированной железнодорожной сети" (ZSK), который предусматривает строительство 2,7 тысячи километров путей для высокоскоростной железной дороги и более 2 тысяч километров обычных железнодорожных маршрутов. Кроме того, планируется модернизация 5,6 тысячи километров существующих линий.

"Поезда на линиях высокоскоростной железной дороги смогут двигаться с максимальной скоростью 350 км/ч", – сообщил Туск. Каждый уезд в Польше, добавил он, будет включен в сеть междугородних сообщений.

Премьер также отметил, что программа ZSK – это "сотни миллиардов злотых".

"Мы добьемся того, чтобы путешествие на поезде стало самым любимым способом передвижения для поляков. Это означает, что когда мы завершим этот крупный проект ZSK, то в течение года мы должны будем перевозить почти 800 миллионов пассажиров здесь, в Польше", – подчеркнул Туск.

По словам главы правительства, Польша будет иметь самую быструю железную дорогу в Европе. В планах – обеспечить возможность доехать из Варшавы до всех крупных агломераций за 100 минут, а с запада на восток и с севера на юг – максимум за три часа.

"Поляки заслуживают того, чтобы иметь возможность передвигаться так, как это делают японцы или китайцы", – сказал Туск.

По данным Министерства инфраструктуры, весь проект ZSK будет завершен в период с 2050 по 2060 год. Стоимость запланированных инвестиций составляет примерно 610 млрд злотых (140,9 млрд евро), из которых 410 млрд злотых (94,7 млрд евро) будет потрачено на строительство новых железнодорожных линий, а 200 млрд злотых (46,2 млрд евро) – на модернизацию существующих.

Напомним, в июне в Польше возникли серьёзные перебои в движении поездов из-за сильной жары.

Также в этот период из-за жары немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные компании не рекомендовали совершать несрочные поездки на междугородних и региональных маршрутах.