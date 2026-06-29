У Польщі виникли серйозні перебої в русі поїздів через сильну спеку

Польська залізнична компанія Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) повідомила про скасовані залізничні рейси, заплановані на понеділок (29 червня) та вівторок (30 червня), через сильну спеку.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Скасовано цілі маршрути або рух на окремих ділянках. Пасажири можуть скористатися іншими поїздами або альтернативним транспортом.

Як повідомили PKP PLK, причиною проблем є порушення в роботі тягової мережі або деформації колій.

Ускладнення виникають під час високих температур, які додатково навантажують залізничну інфраструктуру.

Технічні служби працюють над усуненням несправностей та якнайшвидшим відновленням повної пропускної здатності маршрутів.

Протягом вихідних німецький залізничний концерн Deutsche Bahn та інші залізничні компанії не рекомендували здійснювати нетермінові поїздки на міжміських та регіональних маршрутах.

Повідомлялося, що у Німеччині під впливом екстремальних температур зазнало серйозних пошкоджень покриття на автомагістралі A2, що сполучає захід і схід країни через її північну частину.

У Лейпцигу через спеку зупинили рух трамваїв – внаслідок впливу високих температур на дорожнє покриття багато ділянок трамвайних колій стали непридатними для використання.