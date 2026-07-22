У Чехії готуються схвалити закон щодо захисту критичної інфраструктури від дронів

У Чехії підготували проєкт закону про захист критичної інфраструктури від дронів – його називають відповіддю на вимоги щодо ефективних заходів проти безпілотних літальних апаратів, які незаконно перебувають у забороненій для польотів зоні.

Про це у МВС Чехії повідомили 21 липня, пише "Європейська правда".

Законопроєкт підготували Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством транспорту. Його вже направили на міжвідомче узгодження.

Основним принципом законопроєкту є чітке визначення зон підвищеного захисту, зокрема для об’єктів критичної інфраструктури.

У цих зонах у разі несанкціонованого вторгнення можна буде вживати заходів щодо знешкодження дронів за чітко визначених умов та з дотриманням принципу пропорційності.

"Останніми роками значно зростає кількість інцидентів, пов’язаних із несанкціонованим переміщенням безпілотних літальних систем поблизу об’єктів критичної інфраструктури. Чинне законодавство в деяких ситуаціях не дає змоги операторам та силовим структурам реагувати достатньо й адекватно", – зазначив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар.

Метою закону є встановлення чітких правил та створення правової бази, що дозволить швидко й ефективно реагувати на інциденти з безпеки, пов’язані з експлуатацією дронів, без надмірного втручання в роботу безпілотних систем, яка здійснюється відповідно до правил.

Основним принципом завжди має залишатися захист життя, здоров’я та майна, а втручання має завжди здійснюватися таким чином, щоб не завдати непропорційної шкоди оточенню, зазначили в МВС.

Нагадаємо, днями Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації РФ.

Президент Литви Гітанас Науседа заявляв про наявність розвідувальних даних, які свідчать про можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії, зокрема, у вигляді атак на критичну інфраструктуру.