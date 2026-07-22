В Чехии готовятся принять закон о защите критической инфраструктуры от дронов

В Чехии подготовили проект закона о защите критически важной инфраструктуры от дронов – его называют ответом на требования о принятии эффективных мер против беспилотных летательных аппаратов, незаконно находящихся в зоне, закрытой для полетов.

Об этом в МВД Чехии сообщили 21 июля, пишет "Европейская правда".

Законопроект подготовили Министерство внутренних дел совместно с Министерством транспорта. Его уже направили на межведомственное согласование.

Основным принципом законопроекта является четкое определение зон повышенной защиты, в частности для объектов критической инфраструктуры.

В этих зонах в случае несанкционированного вторжения можно будет принимать меры по обезвреживанию дронов при четко определенных условиях и с соблюдением принципа пропорциональности.

"В последние годы значительно растет количество инцидентов, связанных с несанкционированным перемещением беспилотных летательных систем вблизи объектов критической инфраструктуры. Действующее законодательство в некоторых ситуациях не позволяет операторам и силовым структурам реагировать достаточно и адекватно", – отметил министр внутренних дел Любомир Метнар.

Целью закона является установление четких правил и создание правовой базы, которая позволит быстро и эффективно реагировать на инциденты, связанные с безопасностью при эксплуатации дронов, без чрезмерного вмешательства в работу беспилотных систем, осуществляемую в соответствии с правилами.

Основным принципом всегда должна оставаться защита жизни, здоровья и имущества, а вмешательство должно всегда осуществляться таким образом, чтобы не нанести непропорциональный ущерб окружающей среде, отметили в МВД.

Напомним, на днях Латвия усилила защиту критической инфраструктуры из-за возможных провокаций со стороны РФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял о наличии разведывательных данных, свидетельствующих о возможной подготовке Россией провокаций в Польше или странах Балтии, в частности, в виде атак на критическую инфраструктуру.