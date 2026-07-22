У Німеччині пройшли обшуки у штаб-квартирі Deutsche Bank

У Німеччині фінансовий гігант Deutsche Bank підтвердив, що в середу прокуратура провела обшук у його головному офісі у Франкфурті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За наявними даними, слідчі органи розслідують шахрайські податкові декларації, подані дочірньою компанією банку Postbank у період з 2008 по 2010 рік.

"У Deutsche Bank проводиться обшук як у третьої сторони у цій справі, і ми надаємо повне сприяння", – заявили в банку, не вдаючись у подробиці.

Розслідування пов’язане з практикою здійснення великих операцій з акціями в дні виплати дивідендів – схемою, яка набула широкого поширення під час фінансової кризи, що розпочалася у 2007 році. На думку влади, ця практика була податковим шахрайством.

Нагадаємо, у травні Лондонське відділення Deutsche Bank було оштрафоване на 165 тисяч фунтів (близько $221 тисяча) за порушення режиму санкцій Великої Британії проти Росії.

А у січня повідомляли про обшуки у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та у філії банку в Берліні.