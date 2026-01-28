У Німеччині обшукують Deutsche Bank через зв’язки з компаніями, пов’язаними з Абрамовичем

З ранку середи співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA), діючи від імені прокуратури, проводять обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та у філії банку в Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Близько 30 слідчих у цивільному одязі увійшли до штаб-квартири банку в центрі Франкфурта невдовзі після 10 години ранку.

Як повідомила прокуратура Франкфурта-на-Майні у відповідь на запит, відомство проводить розслідування "проти поки що невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank" за підозрою у відмиванні грошей. Згідно із заявою, банк нібито підтримував у минулому ділові відносини з іноземними компаніями, які, як підозрюється, "використовувалися з метою відмивання грошей".

Прокуратура заявила, що на цей час не може надати більш детальну інформацію.

За даними джерел, обізнаних у цій справі, операція вважається дуже делікатною. Виданню стало відомо, що обшук пов'язаний з компаніями, які слідчі пов'язують з російським олігархом Романом Абрамовичем, який з весни 2022 року перебуває в санкційному списку Європейського Союзу.

Адвокат Абрамовича заявив: "Наш клієнт не знає про жодні розслідування німецьких органів влади з цього питання". Абрамович "завжди діяв відповідно до чинних національних і міжнародних законів та нормативних актів". Будь-які твердження про протилежне є "неправдивими та дискредитуючими".

Deutsche Bank підтвердив на запит, що "наразі триває розслідування прокуратури Франкфурта" в його приміщеннях. Банк повністю співпрацює з органами влади. Він відмовився коментувати подальші подробиці.

Раніше стало відомо, що у Німеччині прокуратура міста Мюнхен припинить розслідування щодо російського олігарха Алішера Усманова, яке було відкрите за підозрою в порушенні санкцій і правил відмивання грошей.

Перед цим прокуратура Франкфурта-на-Майні припинила провадження проти Усманова у справі про відмивання грошей.