В Германии прошли обыски в штаб-квартире Deutsche Bank

В Германии финансовый гигант Deutsche Bank подтвердил, что в среду прокуратура провела обыск в его главном офисе во Франкфурте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По имеющимся данным, следственные органы расследуют мошеннические налоговые декларации, поданные дочерней компанией банка Postbank в период с 2008 по 2010 год.

"В Deutsche Bank проводится обыск в качестве третьей стороны по этому делу, и мы оказываем полное содействие", – заявили в банке, не вдаваясь в подробности.

Расследование связано с практикой проведения крупных операций с акциями в дни выплаты дивидендов – схемой, которая получила широкое распространение во время финансового кризиса, начавшегося в 2007 году. По мнению властей, эта практика представляла собой налоговое мошенничество.

Напомним, в мае лондонское отделение Deutsche Bank было оштрафовано на 165 тысяч фунтов (около 221 тысячи долларов) за нарушение режима санкций Великобритании против России.

А в январе сообщалось об обысках в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале банка в Берлине.