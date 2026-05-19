Британія покарала лондонське відділення німецького банку за порушення санкцій проти РФ

Лондонське відділення Deutsche Bank було оштрафоване на 165 тисяч фунтів (близько $221 тисяча) за порушення режиму санкцій Великої Британії проти Росії.

Про це повідомило урядове Управління з питань застосування фінансових санкцій (OFSI), передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, банк здійснив у червні та липні 2022 року два платежі на загальну суму близько 635 619 фунтів на користь російської організації, яка стала афілійованою з організацією, що перебуває під санкціями.

Лондонське відділення банку самостійно повідомило про ці платежі до OFSI у вересні 2022 року, що дало йому право на 45-відсоткову знижку від початкового штрафу у розмірі 300 тисяч фунтів.

"Deutsche Bank дуже серйозно ставиться до дотримання санкцій. Ми посилили й продовжуємо посилювати всі аспекти нашої системи дотримання санкцій та пов'язаних з нею процесів", – заявив представник банку.

У 2025 році в Німеччині пʼятьом людям оголосили вироки за порушення санкцій проти Росії.

У квітні у Латвії Ризький міський суд призначив одному підприємцю штраф у розмірі 10 140 євро за спробу порушити санкції ЄС проти Росії.

