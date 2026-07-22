В Угорщині йде з посади генпрокурор часів Орбана

В Угорщині подав заяву про відставку генеральний прокурор Габор Балінт Надь, призначений за попередньої влади, відставки якого вимагав новий прем’єр Петер Мадяр.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

У середу 22 липня Надь подав заяву про відставку, яка у разі погодження означатиме завершення його повноважень з 25 серпня. Він пробув на посаді трохи більше року, з червня 2025 року.

"Захист незалежності й авторитету судової системи, у тому числі прокуратури – один з наріжних каменів демократичної системи. Прокуратура не може ставати інструментом політичної боротьби… Аби наголосити на цьому, сьогодні я, через тимчасового президента республіки, попросив про відставку у заяві, адресованій віцеспікеру парламенту, з проханням, щоб мій мандат завершився 25 серпня", – оголосив генпрокурор.

Він також поскаржився на тиск, що "вийшов за прийнятні межі професійних і публічних дебатів", та заявив, що ключова причина його рішення – аби прокуратурі "не шкодила аморальна політично вмотивована боротьба".

"Я більше не хочу бути учасником конфлікту, який розвели довкола мене на неправдивих підставах і з політичною метою, що стало інструментом подальшого розмиття інституційної довіри", – підсумував Габор Балінт Надь.

Прем’єр Петер Мадяр, коментуючи заяву Надя про відставку, заявив, що країна "позбулася ще одного Орбана".

18 липня президент Угорщини з "епохи Орбана" Тамаш Шуйок підписав конституційні зміни про своє усунення з посади.

Мадяр запропонував посаду президента легендарній шахістці Юдіт Полгар, проте вона відмовилася.