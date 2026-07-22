В Венгрии идет в отставку генпрокурор времен Орбана

В Венгрии подал заявление об отставке генеральный прокурор Габор Балинт Надь, назначенный при прежней власти, отставки которого требовал новый премьер Петер Мадьяр.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

В среду, 22 июля, Надь подал заявление об отставке, которое в случае одобрения означает прекращение его полномочий с 25 августа. Он пробыл в должности чуть больше года, с июня 2025 года.

"Защита независимости и авторитета судебной системы, в том числе прокуратуры, – один из краеугольных камней демократической системы. Прокуратура не может становиться инструментом политической борьбы… Чтобы подчеркнуть это, сегодня я, через временного президента республики, подал заявление об отставке, адресованное вице-спикеру парламента, с просьбой, чтобы мой мандат истек 25 августа", – заявил генпрокурор.

Он также пожаловался на давление, "вышедшее за допустимые рамки профессиональных и публичных дебатов", и заявил, что ключевая причина его решения – чтобы прокуратуре "не вредила аморальная, политически мотивированная борьба".

"Я больше не хочу быть участником конфликта, который развязали вокруг меня на ложных основаниях и с политической целью, что стало инструментом дальнейшего подрыва доверия к институтам", – подытожил Габор Балинт Надь.

Премьер-министр Петер Мадьяр, комментируя заявление Надя об отставке, заявил, что страна "избавилась ещё от одного Орбана".

18 июля президент Венгрии из "эпохи Орбана" Тамаш Шуйок подписал конституционные поправки о своём отстранении от должности.

Мадяр предложил должность президента легендарной шахматистке Юдит Полгар, однако она отказалась.