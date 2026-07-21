Мадяр відреагував на відмову легендарної шахістки від посади президента Угорщини

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр прокоментував відмову легендарної шахістки Юдіт Полгар від посади президента Угорщини, яку він їй запропонував.

Про це Мадяр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що Полгар поінформувала його про свою відмову під час особистої зустрічі, яка відбулась у понеділок.

"Мені дуже шкода, але я з повагою ставлюся до її рішення. Дякую їй за те, що вона поставилася до цієї пропозиції з усією серйозністю! Дякую їй за відкритість, прямоту та гідність, з якими вона поставилася до цієї ситуації. Мені шкода, якщо мій ентузіазм, продиктований моєю радістю та беззастережною довірою, призвів до комунікаційних помилок, які могли вплинути на ситуацію, що склалася, та її вирішення", – зазначив Мадяр.

Він подякував Полгар за те, що вона розглянула цю пропозицію, а також за те, що вона "зробила для всього угорського народу".

Нагадаємо, 20 липня Полгар оголосила, що відмовляється від пропозиції Мадяра стати президенткою Угорщини, оскільки не відчуває "в собі сил взяти на себе історичну відповідальність за об’єднання роз’єднаної нації".

Перед тим Мадяр зазначив, що 49-річна Полгар могла б уособлювати єдність нації.

Юдіт Полгар та її дві сестри – Жужа (Сьюзан) і Жофія (Софія) – разом з Ілдіко Мадл виграли для жіночої збірної Угорщини шахову олімпіаду 1988 року.

Юдіт Полгар брала участь у турнірах проти чоловіків і стала однією з найкращих гравчинь у цьому виді спорту, де домінують чоловіки. Вона вважається найталановитішою жінкою, яка коли-небудь грала в шахи, та єдиною жінкою, яка подолала поріг рейтингу 2700, що багато хто вважає відзнакою "супергросмейстера".

Як відомо, 18 липня Тамаш Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Після того як парламент Угорщини, у якому конституційну більшість має партія "Тиса" Петера Мадяра, схвалив конституційні зміни, у Шуйока було 5 днів, аби підписати рішення або заветувати його. Термін підписання сплив у суботу.