ЗМІ: Зеленський планує візит до США для участі у похороні Грема та зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість здійснити дипломатичну поїздку до США у липні.

Про це "Суспільному" стало відомо від дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними мовника, Офіс президента України планує візит Зеленського до США, що передбачатиме участь у похороні сенатора Ліндсі Грема та двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом у межах продовження мирних перемовин щодо врегулювання війни між Україною та Росією.

Як зазначено, Зеленський отримав запрошення на церемонію прощання з американським сенатором Гремом.

Остаточний план візиту із повним переліком зустрічей та їх учасників, як і його тривалість, на цей час не фіналізований.

Джерела розповідають, що у випадку, якщо президент України не зможе взяти участь у запланованих подіях, наразі обговорюють, хто очолить українську делегацію у США.

Ліндсі Грем помер раптово ввечері 11 липня у віці 71 року. В офісі померлого сенатора-республіканця оголосили, що попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину його раптової смерті.

10 липня сенатор зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.