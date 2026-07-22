СМИ: Зеленский планирует визит в США для участия в похоронах Грэма и встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность совершить дипломатическую поездку в США в июле.

Об этом "Суспильному" стало известно из дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала, Офис президента Украины планирует визит Зеленского в США, который будет включать участие в похоронах сенатора Линдси Грэма и двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках продолжения мирных переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией.

Как отмечается, Зеленский получил приглашение на церемонию прощания с американским сенатором Грэмом.

Окончательный план визита с полным перечнем встреч и их участников, как и его продолжительность, на данный момент не утвержден.

Источники сообщают, что в случае, если президент Украины не сможет принять участие в запланированных мероприятиях, в настоящее время обсуждается, кто возглавит украинскую делегацию в США.

Линдси Грэм скончался внезапно вечером 11 июля в возрасте 71 года. В офисе покойного сенатора-республиканца объявили, что предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину его внезапной смерти.

10 июля сенатор встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил производство оборонной компании SkyFall, которая изготавливает многие известные модели дронов различного назначения.