СМИ: Зеленский планирует визит в США для участия в похоронах Грэма и встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность совершить дипломатическую поездку в США в июле.
Об этом "Суспильному" стало известно из дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".
По данным телеканала, Офис президента Украины планирует визит Зеленского в США, который будет включать участие в похоронах сенатора Линдси Грэма и двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках продолжения мирных переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией.
Как отмечается, Зеленский получил приглашение на церемонию прощания с американским сенатором Грэмом.
Окончательный план визита с полным перечнем встреч и их участников, как и его продолжительность, на данный момент не утвержден.
Источники сообщают, что в случае, если президент Украины не сможет принять участие в запланированных мероприятиях, в настоящее время обсуждается, кто возглавит украинскую делегацию в США.
Линдси Грэм скончался внезапно вечером 11 июля в возрасте 71 года. В офисе покойного сенатора-республиканца объявили, что предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину его внезапной смерти.
10 июля сенатор встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил производство оборонной компании SkyFall, которая изготавливает многие известные модели дронов различного назначения.