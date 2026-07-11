Сенатор Грем під час візиту в Україну відвідав виробництво безпілотників

Американський сенатор Ліндсі Грем у межах свого візиту в Україну відвідав виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це у суботу повідомили у пресслужбі SkyFall.

Грему під час візиту на об’єкти SkyFall показали процеси розробки та виготовлення важких дронів-бомберів Vampire, FPV-дронів Shrike різних модифікацій і перехоплювачів "Шахедів" P1-SUN.

Фото: пресслужба SkyFall

Також Ліндсі Грему показали нові технологічні рішення, які невдовзі з’являться на полі бою, та розповіли про роботу навчального проєкту компанії, у межах якого готують пілотів, техніків та інструкторів для роботи з безпілотними системами.

За словами сенатора, він назвав побачене виробництво одним з найбільш передових у світі і зауважив, що для США "було б великою помилкою" не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників.

Також у межах візиту Ліндсі Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, як і його колега з Палати представників, почесний голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккоул.

10 липня Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.

Детально про розробки SkyFall читайте у матеріалі колег з "Оборонки" "До кінця року Vampire буде на 100% українським".