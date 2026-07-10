Зеленський розповів про зустріч із сенатором Гремом у Києві

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся із американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Про це він повідомив у п’ятницю, 10 липня, у соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами українського президента, цей візит Грема став десятим за ліком.

Зеленський поінформував його про потреби України в ППО, а також вони поспілкувалися щодо роботи в Конгресі над законопроєктом щодо санкцій проти РФ.

"Вдячний Ліндсі за відзначення наших воїнів. Чим сильнішою Україна є на полі бою, тим більше шансів, що дипломатія зрештою зможе спрацювати", – додав український президент.

Цього ж дня Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.

Ще в середині листопада 2025 року Грем заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

У січні 2026 року він заявив, що президент США дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.