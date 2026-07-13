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У США попередньо назвали причину раптової смерті сенатора Грема

Новини — Понеділок, 13 липня 2026, 10:11 — Марія Ємець

В офісі померлого сенатора-республіканця Ліндсі Грема оголосили, що попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину його раптової смерті.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда". 

В офісі Грема поширили повідомлення, що попередні висновки експертизи стосовно причин раптової смерті сенатора вказують на дисекцію аорти, головної артерії в людському тілі. Офіційну причину смерті назвуть згодом після завершення токсикологічної та мікроскопічної експертизи. 

Грему за два дні до його швидкої смерті ввечері 11 липня виповнився 71 рік. Сенатор помер фактично у день свого повернення з поїздки в Україну, а наступного ранку мав заплановане інтерв’ю.  

10 липня сенатор зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення. 

Також у п’ятницю Ліндсі Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.  

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора, зазначивши, що "Америка і світ втратили рішучого лідера". 

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США
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