Секретна служба США фіксує високий рівень загрози перед вечерею кореспондентів Білого дому

Секретна служба США готується убезпечити перенесену вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому в умовах, які її директор назвав "найвищим рівнем загрози за всю його 24-річну кар’єру", через три місяці після того, як стрілянина зірвала гала-вечір асоціації.

Про це сказав директор Секретної служби США Шон Керран під час брифінгу, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Керран заявив, що ситуація перед запланованою на п’ятницю, 24 липня, вечерею вийшла "за межі норми". Він зокрема зазначив, що наразі прослідковує "найвищий рівень загрози за всю його 24-річну кар’єру".

"Зараз ми перебуваємо в умовах підвищеного рівня загрози", – визнав він.

Директор Секретної служби США зазначив, що ситуація стала більш нестабільною не лише для президента США Дональда Трампа, а й для інших осіб, які перебувають під охороною, та місцевих посадовців.

Заступник директора Метью Квінн пов’язав небезпеку з ворожістю з-за кордону. Зокрема він зазначив, що Іран публічно заявив про намір вбити Трампа. Квінн додав, що агентство також аналізує деякі розвідувальні дані, про які не може розповідати детально.

Він назвав потенційну загрозу з боку дронів пріоритетом.

"Це лише питання часу, коли це дійде до Сполучених Штатів", – додав він.

Представник Секретної служби, який висловився на умовах анонімності, повідомив, що цього року відомство порушило близько 10 тисяч справ щодо загроз, причому кількість справ, пов’язаних із захисною розвідкою, зросла приблизно на 40% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

ЗМІ повідомляли, що підозрюваний у скоєнні збройного нападу під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

А речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала стрілянину у вашингтонському готелі третьою спробою вбивства президента США.