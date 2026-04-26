На заході за участю Трампа сталася стрілянина, президента США екстрено евакуювали

Увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

повідомляє CNN.

Президент США разом з першою леді та низкою високопосадовців відвідували щорічну вечерю кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton. Поблизу бальної зали, де перебували всі гості заходу, пролунало кілька пострілів.

Після цього агенти Секретної служби США розпочали екстрену евакуацію Трампа та його дружини, а також віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піт Гегсета та міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого.

Loud bangs are heard and President Trump and others are evacuated from White House Correspondents' Association Dinner.



Решта учасників вечері залишилися у приміщенні, дехто ховався під столами.

Згодом Трамп повідомив у своїй мережі Truth Social, що стрілка було затримано.

"Який вечір у Вашингтоні! Секретна служба та правоохоронні органи проявили себе чудово. Вони діяли швидко й відважно. Стрільця затримано, і я запропонував "продовжити шоу", але повністю покладатимуся на рішення правоохоронців", – написав президент США.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія.

Чоловік був озброєний дробовиком, пістолетом та кількома ножами. Він відкрив вогонь по агентах Секретної служби США. Один з правоохоронців був поранений з близької відстані, однак його захистив бронежилет.

U.S. President Donald J. Trump has released a security camera video showing Cole Thomas Allen, 31, the suspected shooter at tonight’s White House Correspondents’ Dinner, attempting to run past law enforcement and U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/3OaAwNtApe – OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

Мотиви нападу поки не встановлені.

Нагадаємо, у липні 2024 року під час передвиборчого мітингу сталася спроба замаху на Дональда Трампа. Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс.

Федеральне бюро розслідувань США розглядало стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

