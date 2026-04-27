У Білому домі заявили, що стрілянина у Вашингтоні була третім замахом на Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала стрілянину у вашингтонському готелі 25 квітня третьою спробою вбивства президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", Левітт заявила на пресконференції.

Речниця Білого дому, коментуючи напад 25 квітня під час вечері кореспондентів, заявила, що підозрюваний "перетнув країну, щоб вбити Трампа та якомога більше посадовців адміністрації".

"Це вже третя серйозна спроба вбивства президента Трампа за останні два роки. Жоден інший президент в історії не стикався з такими повторюваними та серйозними замахами на своє життя", – сказала Левітт.

Левітт також засудила прояви політичного насильства, які, за її словами, поширюють також ЗМІ та представники Демократичної партії. Вона також зазначила, що агресивна риторика проти Трампа легітимізувала насильство та "привела нас до цього темного моменту", маючи на увазі стрілянину 25 квітня.

"Це політичне насильство випливає із системної демонізації його та його прихильників коментаторами, так, обраними членами Демократичної партії та навіть деякими представниками ЗМІ. Ця ненависна, постійна та агресивна риторика, спрямована проти президента Трампа день у день протягом 11 років, допомогла легітимізувати це насильство", – заявила Левітт.

Речниця Білого дому також порівняла маніфест підозрюваного у стрілянині Коула Томаса Аллена, в якому він "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації" із публікаціями в соцмережах з гострою критикою Трампа.

"Коли ви читаєте маніфест цього стрільця, запитайте себе: наскільки риторика цього майже вбивці відрізняється від того, що ви читаєте в соціальних мережах і чуєте на різних форумах щодня?", – запитала Левітт.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

Нагадаємо, у липні 2024 року під час передвиборчого мітингу сталася спроба замаху на Дональда Трампа. Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс.

А у вересні того ж року повідомили про стрілянину біля гольф-клубу Трампа, що назвали другим замахом на його життя.