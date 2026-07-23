Секретная служба отмечает высокий уровень угрозы впереди ужина для корреспондентов Белого дома

Секретная служба США готовится обеспечить безопасность перенесенного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в условиях, которые ее директор назвал "самым высоким уровнем угрозы за всю его 24-летнюю карьеру", спустя три месяца после того, как стрельба сорвала гала-вечер ассоциации.

Об этом заявил директор Секретной службы США Шон Керран во время брифинга, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Керран заявил, что ситуация перед запланированным на пятницу, 24 июля, ужином вышла "за пределы нормы". Он, в частности, отметил, что в настоящее время наблюдается "самый высокий уровень угрозы за всю его 24-летнюю карьеру".

"Сейчас мы находимся в условиях повышенного уровня угрозы", – признал он.

Директор Секретной службы США отметил, что ситуация стала более нестабильной не только для президента США Дональда Трампа, но и для других лиц, находящихся под охраной, а также для местных чиновников.

Заместитель директора Мэтью Куинн связал опасность с враждебностью со стороны других стран. В частности, он отметил, что Иран публично заявил о намерении убить Трампа, и добавил, что агентство также анализирует разведывательные данные, о которых не может рассказывать подробно.

Он назвал потенциальную угрозу со стороны дронов приоритетом.

"Это лишь вопрос времени, когда это дойдет до Соединенных Штатов", – добавил он.

Представитель Секретной службы, высказавшийся на условиях анонимности, сообщил, что в этом году ведомство возбудило около 10 тысяч дел, связанных с угрозами, причем количество дел, связанных с защитной разведкой, выросло примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, напавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении вооруженного нападения во время ужина корреспондентов Белого дома, написал манифест, в котором "четко указал, что хочет напасть на представителей администрации".

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала стрельбу в вашингтонском отеле третьей попыткой убийства президента США.