ЗМІ: стрілець передав родині маніфест з наміром атакувати адміністрацію Трампа перед інцидентом

Підозрюваний у скоєнні збройного нападу під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

Про це повідомили CNN у Білому домі, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовників у Білому домі, нападник передав цей документ членам своєї родини, які, своєю чергою, передали його поліції за кілька хвилин до інциденту.

Як зазначається, брат Коула Томаса Аллена повідомив поліцейське управління про ймовірний маніфест.

У Білому домі також повідомили, що Секретна служба США та поліція округу Монтгомері опитали сестру підозрюваного в будинку родини в Роквіллі, і вона розповіла їм, що її брат мав схильність до радикальних висловлювань, а його риторика натякала на план зробити "щось".

Тако, як зазначається, вона зазначила, що Аллен придбав два пістолети та рушницю у компанії CAP Tactical Firearms і зберігав їх у будинку батьків, про що вони, за її словами, не знали.

Вона заявила, що її брат регулярно відвідував тир, щоб тренуватися зі зброєю, і був членом групи під назвою "The Wide Awakes". Також за її словами, Аллен раніше брав участь в антитрампівській акції протесту "No Kings" у Каліфорнії.

"Я чув про ситуацію, і хотів би, щоб вони трохи розповіли нам про це, але що є, те є", – сказав Трамп пізніше ввечері 26 квітня.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що ціллю стрілянини були Трамп та посадовці його адміністрації.

Також Трамп вважає, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".