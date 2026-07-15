Посли ЄС знову не домовились щодо 21-го пакета санкцій проти Росії

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії і прийняв рішення, поки дискусії тривають, заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від обізнаних з перебігом подій дипломатів ЄС.

ЄС на тиждень заморозив цінову стелю на російську нафту, поки держави-члени домовляються щодо 21-го пакета санкцій проти Росії.

"Досягти консенсуса щодо 21-го пакета санкцій проти Росії сьогодні з кількох спроб не вдалося. Coreper вирішив на тиждень заморозити цінову стелю на російську нафту на сучасному рівні 44,1 долара за баррель, поки продовжаться дискусії", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Він уточнив, що наразі цінова стеля на російську нафту заморожена до четверга, 23 липня.

До того часу більшість дипломатів сподівається, що знайти консенсус щодо пакета санкцій все ж вдасться.

Як повідомляла "Європейська правда", глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС запевнила, що це може статися 15 липня.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії поспішали затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Наразі пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері щодо дозволу ре-експорту російського скрапленого газу в треті країни, та Австрія – з застереженнями у фінансовій сфері.

Раніше 21-й пакет погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.