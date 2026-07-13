Глава МЗС Болгарії підтвердила, що патріарх Кирил вилучений з 21-го пакета санкцій проти РФ

Після виключення з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії імен патріарха РПЦ Кирила та засновника російської компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова Болгарія повністю підтримує цей пакет.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 13 липня.

Болгарія більше не буде блокувати 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Болгарські застереження були враховані, і цих двох осіб більше немає в запропонованому пакеті, тому зі свого боку ми готові підтримати цей пакет", – заявила Петрова, відповідаючи на питання журналістів.

Вона уточнила, що відсутність консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії за результатами засідання Комітету постійних представників (Coreper) у неділю, 12 липня, мала місце через застереження інших держав – не Болгарії.

"Консенсусу не було досягнуто, тому що дві країни, не Болгарія, мають власні застереження, які не були враховані. У нашому випадку наша позиція була врахована, тому ми можемо її підтримати. Також важливий меседж у цій справі полягає в тому, що захист національної позиції не призводить до ізоляції", – наголосила болгарська міністерка.

Вона уточнила, що, зокрема, Греція, має певні застереження в енергетичній сфері, а Австрія – у фінансовій сфері.

"Це приватні справи відповідних країн", – підкреслила Веліслава Петрова.

Також вона повідомила, що на вимогу Болгарії з запропонованого санкційного списку 21-го пакета санкцій було вилучено керівника компанії, яка постачає комплектуючі для метро в столиці Болгарії – Софії.

Варто зауважити, що "Європейська правда" з посиланням на власні джерела вже повідомила про вилучення з 21-го пакета санкцій проти Росії імен патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова.

Також джерела "ЄвроПравди" не виключали, що ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії можуть відкласти.

Нагадаємо, Болгарія вимагала вилучення патріарха Кирила з 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, пізніше до неї приєдналася Італія.