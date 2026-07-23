Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против РФ и утвердят его 23 июля

Утром в четверг, 23 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) достиг согласия по поводу содержания нового, 21-го пакета санкций ЕС против России и принял решение во второй половине дня провести письменную процедуру по его утверждению.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно от дипломата ЕС, осведомленного о ходе дискуссии.

Евросоюз наконец-то достиг соглашения по 21-му пакету санкций против России, его утверждение начнется 23 июля.

"Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) собрался на внеочередное заседание в 8:30 утра в четверг и достиг политического согласия по 21-му пакету санкций. Было решено утвердить его сегодня после обеда в письменной форме", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

По его информации, Греция согласилась на компромиссный вариант, содержание которого пока не разглашается.

В настоящее время ведется техническая работа по доработке текста пакета санкций.

Письменная процедура утверждения должна начаться во второй половине дня 23 июля и завершиться в тот же день – это необходимо для того, чтобы успеть заморозить "ценовой потолок" на российскую нефть.

Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение о принятии нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России, но, пока дискуссии продолжались, решил заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля. Также не удалось прийти к решению и 22 июля.

Камнем преткновения стало требование Греции продлить для нее разрешение на реэкспорт российского сжиженного газа в третьи страны.

Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха РПЦ Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но сейчас, после исключения Кирилла из списков, эти претензии сняты.

Ознакомьтесь также с колонкой уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка 21-й удар по экономике РФ: как работают санкции ЕС и почему их так сложно принимают.