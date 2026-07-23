Рубио: Россия теряет 5–6 тысяч военных каждую неделю

Госсекретарь США Марко Рубио оценивает потери российских военных в войне в Украине в 5–6 тысяч погибших и раненых в неделю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Маниле во время общения с представителями СМИ.

По словам Рубио, он получил информацию, что война в Украине является единственным конфликтом на памяти военных, в котором количество погибших в бою превышает количество раненых.

"Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я полагаю, теряют более 5–6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра", – заявил он.

Вместе с тем он добавил, что Украина также заплатила огромную цену в этой войне.

"Мы видели гибель мирных жителей, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Конечно, эта война не пошла на пользу и Украине. Поэтому, на мой взгляд, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец", – заявил госсекретарь США.

Он добавил, что США будут и дальше пытаться найти компромисс, который позволит достичь завершения войны. "Мы готовы взять на себя эту роль, если представится такая возможность. Мы заявили об этом сегодня, и заявляли об этом и ранее", – добавил Рубио.

Напомним, Рубио в Маниле провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что на встрече с российским министром обсудил необходимость завершить войну против Украины.

Рубио также заявил, что для достижения мира нужны "новые идеи", чтобы выйти из тупика в переговорах.

Как заявили в МИД РФ, Лавров проинформировал Рубио о "реальном" положении дел в российско-украинской войне, а также заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.