Ірландія виділяє пакет допомоги Україні на 125 млн євро

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін та міністерка закордонних справ і торгівлі Гелен Макенті оголосили 23 липня про виділення нового пакета допомоги Україні на 2026 рік у розмірі 125 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Ірландії, інформує "Європейська правда".

Ця допомога передбачає виділення 100 млн євро на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання.

Пакет також включає 25 млн євро на відновлення та захист критично важливої інфраструктури України з особливим акцентом на енергетику напередодні зими.

"Оголошена сьогодні підтримка допоможе Україні захиститися від атак і врятувати життя мирних жителів. Вона також допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши захист і відновлення енергетичної інфраструктури", – сказав Мартін, перебуваючи з візитом у Києві.

За його словами, підтримка України є ключовим пріоритетом для ірландського головування в Раді ЄС.

Зранку 23 липня Міхол Мартін прибув з візитом до Києва.

Виступаючи напередодні візиту, Мартін зазначив, що здійснює цю поїздку на початку терміну головування Ірландії в ЄС, "щоб підкреслити незмінну солідарність ЄС та Ірландії з урядом України та народом України".

Візит Мартіна відбувається через три тижні після того, як Володимир Зеленський відвідав Дублін з нагоди початку ірландського головування в ЄС.

Тоді Мартін повідомив, що його країна вже завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Також ірландський прем'єр заявив, що українці заслуговують на членство у ЄС, та висловив сподівання, що труднощі України з сусідами на цьому шляху вдасться подолати.