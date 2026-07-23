Ирландия выделяет Украине пакет помощи на 125 млн евро

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин и министр иностранных дел и торговли Хелен Макэнти объявили 23 июля о выделении нового пакета двусторонней помощи Украине на 2026 год в размере 125 млн евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Ирландии, сообщает "Европейская правда".

Эта помощь предусматривает выделение 100 млн евро на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования.

Пакет также содержит 25 млн евро на восстановление и защиту критически важной инфраструктуры Украины с особым акцентом на энергетику в преддверии зимы.

"Объявленная сегодня поддержка поможет Украине защититься от атак и спасти жизни мирных жителей. Она также поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме, обеспечив защиту и восстановление энергетической инфраструктуры", – сказал Мартин, находясь с визитом в Киеве.

По его словам, поддержка Украины является ключевым приоритетом для ирландского председательства в Совете ЕС.

Утром 23 июля Михол Мартин прибыл с визитом в Киев.

Выступая накануне визита, Мартин отметил, что совершает эту поездку в начале срока председательства Ирландии в ЕС, "чтобы подчеркнуть неизменную солидарность ЕС и Ирландии с правительством Украины и народом Украины".

Визит Мартина происходит через три недели после того, как Владимир Зеленский посетил Дублин по случаю начала ирландского председательства в ЕС.

Тогда Мартин сообщил, что его страна уже завершает расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Также ирландский премьер заявил, что украинцы заслуживают членства в ЕС, и выразил надежду, что трудности Украины с соседями на этом пути удастся преодолеть.