У Польщі відреагували на повідомлення Білорусі про можливий теракт

У відповідь на повідомлення Білорусі про можливий теракт на території Польщі у Варшаві заявили, що польські спецслужби ставляться до всієї інформації про можливі загрози з належною серйозністю та рішучістю.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі PAP зазначив Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб.

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало у четвер повідомлення про зустріч із польським тимчасовим повіреним у справах у Білорусі Кшиштофом Ожанною, під час якої було повідомлено про можливий терористичний акт, який, як стверджується, має відбутися на території Польщі.

"Запевняю, що польські служби ніколи не ігнорують жодного тривожного сигналу і до всіх відомостей про можливі загрози ставляться з належною серйозністю та рішучістю. Цілком природно також, що в таких випадках жодні спецслужби світу на такому етапі не повідомляють про те, чи вживають вони якісь заходи, і якщо так, то які саме", – заявив у відповідь на попередження білорусів Яцек Добжинський.

У МЗС Білорусі заявили, зокрема, що терористичний акт нібито готує особа, яка перебуває в Польщі та засуджена в Білорусі за цілу низку статей Кримінального кодексу, а нещодавно польська влада позбавила цю особу додаткового захисту та права проживання в країні.

На початку липня стало відомо, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".