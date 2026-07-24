В Польше отреагировали на сообщение Беларуси о возможном теракте

В ответ на сообщение Беларуси о возможном теракте на территории Польши в Варшаве заявили, что польские спецслужбы относятся ко всей информации о возможных угрозах с должной серьезностью и решимостью.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии PAP отметил Яцек Добжинский, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало в четверг сообщение о встрече с польским временным поверенным в делах в Беларуси Кшиштофом Ожанной, в ходе которой было сообщено о возможном террористическом акте, который, как утверждается, должен произойти на территории Польши.

"Уверяю, что польские службы никогда не игнорируют ни одного тревожного сигнала и ко всем сведениям о возможных угрозах относятся с должной серьезностью и решимостью. Вполне естественно также, что в таких случаях ни одна спецслужба мира на данном этапе не сообщает о том, принимают ли они какие-либо меры, и если да, то какие именно", – заявил в ответ на предупреждение белорусов Яцек Добжинский.

В МИД Беларуси заявили, в частности, что террористический акт якобы готовит лицо, находящееся в Польше и осужденное в Беларуси по целому ряду статей Уголовного кодекса, а недавно польские власти лишили это лицо дополнительной защиты и права на проживание в стране.

В начале июля стало известно, что Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооружённой провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".