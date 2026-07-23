Білорусь каже, що поінформувала Польщу про підготовку теракту в країні

В МЗС Білорусі заявили про інформування польської сторони про підготовку терористичного акту на території Польщі.

Про це повідомили в телеграм-каналі МЗС Білорусі, передає "Європейська правда".

"У рамках реалізації домовленостей про необхідність взаємодії у боротьбі зі злочинністю сьогодні під час зустрічі в МЗС Білорусі Тимчасовому повіреному у справах Польщі в Білорусі Кшиштофу Ожанну було передано інформацію, що надійшла до Міністерства від правоохоронних органів Республіки Білорусь, щодо підготовки терористичного акту на території Польщі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нібито особа, яка перебуває в Польщі та засуджена в Білорусі за цілу низку статей Кримінального кодексу, якій нещодавно польська влада позбавила додаткового захисту та права проживання в країні, готує терористичний акт, головна мета якого має полягати у заподіянні шкоди неповнолітнім дітям активістки, яка проживає в Польщі та має білоруське громадянство, з міркувань помсти за недостатні зусилля щодо збереження за згаданою особою зазначеного вище статусу в Польщі.

На початку липня стало відомо, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Перед цим латвійська розвідка також повідомила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.